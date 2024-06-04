Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya

Peugeot Türkiye, haziran ayına özel, binek otomobilleri ve yenilenen hafif ticari araç modelleri için avantajlı kampanya seçeneklerini duyurdu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, haziran ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuluyor.

SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008 modeli 200 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sahipleriyle buluşuyor.

C segmentinde SUV kodlarıyla, fastback tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408'e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot'un hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 modeli 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, yüzde 100 elektrikli E-308 ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor.

Sınıfında tasarımı, sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision teknolojisiyle segmentinde tek 1.5 litre BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Yenilenen versiyonuyla tasarım ve teknolojisini güncelleyen, hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli yeni Peugeot 208'i satın almak isteyenler 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve yüzde 100 elektrikli E-208'i tercih edenler, 140 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, yenilenen tasarımı ve iç mekan özellikleriyle birlikte sedan sınıfının dikkati çeken temsilcisi yeni 508 modeline sahip olmak isteyen tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, yenilenen SUV görünümlü tasarımı ve geliştirilen teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot yeni Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.

Peugeot'un yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin liraya kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.