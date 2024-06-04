CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi belli oldu. Mitingin 30 Haziran’da Kocaeli’nde düzenlenmesine karar verildi.

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), dün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Toplantıda; atanmayan öğretmenler, emekliler ve çay mitinginin ardından haziran sonunda düzenlenmesi planlanan Emek Mitingi’nin tarihi de kararlaştırıldı. Mitingin 30 Haziran’da düzenlenmesine karar verildi.

Yüksek enflasyon ortamında asgari ücretlinin alım gücü her geçen gün düşerken CHP’nin asgari ücretlinin ara zam talebini hükümete duyurmak için düzenlediği ‘Emek Mitingi’nin nerede yapılacağı da dünkü MYK toplantısında görüşüldü. Parti kaynakları, mitingin Ankara veya İstanbul’da değil, nüfusunun önemli bir bölümü asgari ücretle geçinen bir işçi kentinde yapılması üzerinde duruldu. Bu bağlamda mitingin Kocaeli’nde yapılması üzerinde uzlaşıldı.

Mitingin yalnızca asgari ücretle yaşamını idame ettiren vatandaşların değil, toplumun emeğiyle geçinmeye çalışan tüm kesimlerine hitap etmesi yönünde karar alan CHP MYK, hayat pahalılığı karşısında vatandaşın ‘Geçinemiyoruz’ haykırışına ses olmayı amaçlıyor. Bu bağlamda mitingde; Türkiye’nin dört bir yanından emekli, emekçi, asgari ücretli, öğrenci, beyaz yakalı ve mavi yakalı işçilerin seslerini duyurması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapılacak dördüncü mitingin ana amacı, asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve hükümetin 1 Temmuz’dan önce ara zam kararı vermesi konusunda toplumsal baskıyı örgütlemek olacak.

Emek mitingi hazırlıkları hakkında bilgi veren CHP kurmayları, iktidarın halkın taleplerine olumlu karşılık vermekle karşı karşıya olduğunu vurguladı. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve çalışma yaşamında emekçilerin yaşadığı sıkıntılar gibi konularda, toplumsal baskının sonuç alması gerektiğini dile getiren kurmaylar, aksi durumda bir erken seçim olasılığı öngördüklerini de ekledi.