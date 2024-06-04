BIST 10.424
DOLAR 32,42
EURO 35,26
ALTIN 2.433,56
HABER /  DÜNYA

ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netenyahu protestosu

ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netenyahu protestosu

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katılması planlanan Kongre ortak oturumunda bulunmayacağını yineledi.

Abone ol

Sanders, Senatoda yaptığı konuşmada, Netanyahu'nun katılması beklenen oturumda bulunmayacağını tekrarlayarak, İsrail Başbakanı'nın Kongre'ye davet edilmesini eleştirdi.

"Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'un Kongre'ye hitap etmesi için çağırdığı Netenyahu'nun politikaları" nedeniyle Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını gösteren Sanders, "Hayır Sayın Başkan, o konuşmaya katılmayacağım." diye konuştu.

Sanders, Johnson'a çağrıda bulunarak, "Milyarder arkadaşlarınla bağış toplama yemeklerine katıldığınızda, güzel bifteklerinizi, ıstakozlarınızı ve diğer harika yemekleri yediğinizde lütfen Gazze'de açlık çeken çocukların fotoğraflarını hatırla." dedi.

"İnsani yardımı engellemek savaş suçudur"

Netenyahu hükümetinin insani yardımın geçişini engellediğini kaydeden Sanders, "İnsani yardımı engellemek, kıtlık koşullarını oluşturmak ve aç bırakmayı savaş eylemi olarak kullanmak yalnızca aşırı bir zalimlik eylemi değil, aynı zamanda ABD ve uluslararası hukukun ihlalidir, savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre ocağın ortalarından itibaren Gazze'de en az 30 çocuğun açlıktan öldüğünü ve 5 yaşından küçük 93 binden fazla çocuğun da yetersiz beslenme taramasından geçirildiğini kaydeden Sanders, "Ancak daha da önemlisi, bu sadece bildiklerimiz. Gerçek muhtemelen çok daha kötüdür." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderler, 31 Mayıs'ta, İsrail ile dayanışmalarını göstermek amacıyla Başbakan Binyamin Netanyahu'yu, Kongre'deki ortak oturuma hitap etmesi için davet ettiklerini duyurmuştu.

ABD'de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD'yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, bu gelişme üzerine, Netanyahu'nun bir "savaş suçlusu" olduğunu vurgularken onun konuşacağı oturuma kesinlikle katılmayacağını belirtmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya
Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya
CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi belli oldu
CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi belli oldu
Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı
Fenerbahçe mayısta borsada "kanatlanarak" rakiplerini geride bıraktı
CHP Genel Başkanı Özel'den şehit pilotlar için taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Özel'den şehit pilotlar için taziye mesajı
Kayseri'de eğitim uçağı düştü, görgü tanığı kaza anını anlattı: Pilotlar tarladaki işçilere zarar gelmesin diye...
Kayseri'de eğitim uçağı düştü, görgü tanığı kaza anını anlattı: Pilotlar tarladaki işçilere zarar gelmesin diye...
Kırmızı ette 176 lira iddiası hakkında resmi açıklama geldi
Kırmızı ette 176 lira iddiası hakkında resmi açıklama geldi
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra Temel Karamollaoğlu da bırakıyor! İşte Saadet Partisi'nde öne çıkan adaylar
Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den sonra Temel Karamollaoğlu da bırakıyor! İşte Saadet Partisi'nde öne çıkan adaylar
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Otomotiv satışları 5 ayda 500 bine yaklaştı
Çalışma saatlerine yaz sıcaklığı düzenlemesi! Artık 06.00 ila 13.00 arası...
Çalışma saatlerine yaz sıcaklığı düzenlemesi! Artık 06.00 ila 13.00 arası...
Ataşehir'de yolculara küfrettiği belirlenen taksi sürücüsüne para cezası verildi
Ataşehir'de yolculara küfrettiği belirlenen taksi sürücüsüne para cezası verildi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı uçak kazasına ilişkin soruşturma başlattı
Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı
Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayınlandı