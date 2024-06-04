BIST 10.424
DOLAR 32,42
EURO 35,26
ALTIN 2.433,56
HABER /  POLİTİKA

İYİ Parti'den istifa etmişti! Aykut Kaya CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa etmişti! Aykut Kaya CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

Abone ol

Antalya Milletvekili Aykut Kaya geçtiğimiz günlerde İYİ Partiden istifa etmiş İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düşmüştü.

 Kaya "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" açıklaması yapmıştı.

Kaya, CHP'ye katıldı. Bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda Kaya'ya rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. 

Kaya yaptığı açıklamada "Bugün benim için çok özel bir gün. Kızım ve oğlumla buraya çıktım. Bugün canım kızımla birlikte CHP'ye katılmanın mutluğunu yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin yeniden birlik olmaya ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır
Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır
Depremde 12 kişiye mezar olmuştu: Müteahhit yan binayı, şantiye şefi müteahhidi suçladı
Depremde 12 kişiye mezar olmuştu: Müteahhit yan binayı, şantiye şefi müteahhidi suçladı
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS adaylarına ve ailelerine mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS adaylarına ve ailelerine mesaj
DeFacto'dan karne hediyesi alternatifleri
DeFacto'dan karne hediyesi alternatifleri
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldı, birinin durumu ağır
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldı, birinin durumu ağır
'Hindistan süper güç olacak' söylemi: Asıl hedef Çin
'Hindistan süper güç olacak' söylemi: Asıl hedef Çin
Sakarya'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
Sakarya'da ormanlık alanda insan kemikleri bulundu
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netenyahu protestosu
ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan Netenyahu protestosu
Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya
Peugeot Türkiye'den hazirana özel kampanya
CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi belli oldu
CHP’nin "Emek Mitingi"nin tarihi belli oldu