İYİ Parti'den istifa etmişti! Aykut Kaya CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Antalya milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

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Antalya Milletvekili Aykut Kaya geçtiğimiz günlerde İYİ Partiden istifa etmiş İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 36'ya düşmüştü.

Kaya "Özveriyle ve gayretle ülkemiz ve Antalya'mız için çalıştım ve çalışmaya devam edeceğim. Ancak büyük bir heyecan ve umutla dahil olduğum İYİ Partide, milletimize ve ülkemize hizmet etme koşullarının ortadan kalktığını üzülerek görmekteyim. Bu nedenle İYİ Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım" açıklaması yapmıştı.

Kaya, CHP'ye katıldı. Bugünkü CHP Grup Toplantısı'nda Kaya'ya rozetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kaya yaptığı açıklamada "Bugün benim için çok özel bir gün. Kızım ve oğlumla buraya çıktım. Bugün canım kızımla birlikte CHP'ye katılmanın mutluğunu yaşadığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin yeniden birlik olmaya ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyacı var." dedi.