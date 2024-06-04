Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuştu ve önemli açıklamalarda bulundu. Özel, "Bir; kayyum atamak halkın iradesine saygısızlıktır. Suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa belediye meclisinden yerine bir isim seçilir. Milletin iradesine saygılı olmayanın gönülde yeri olmaz" dedi.

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel önemli açıklamalarda bulundu ve gündemi değerlendirdi. Özel, " Yerel seçimlerde seçmen kararını verdi, Hakkari’de de Mehmet Sıddık Akış seçildi. Dün görevden alındı, yerine kayyum atandı. Dava 14 yıllık bir mesele ve iddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ’den firarda. Dün yeni bir soruşturma açılıp, belediye başkanı yeni bir soruşturmadan gözaltına alınıyor. Suçu nedir bilmiyoruz. Gizlilik kararı var deniliyor. Suçu varsa elbette cezalandırılır ama yöntemi bellidir." dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları:

-Bizim bütün gücümüz Türkiye'de iktidarı değiştirmek. Bunu böyle bilsinler. Pazar günü yapılan tekrar seçimlerinde 3 iddia koyduk. Siz ne yaparsanız yapın İstanbul'da Ekrem Başkan'a yapılan haksızlıkla gidip seçimleri yenilediniz, iptal ettiniz.

CHP Türkeş'e saygısızlık yapacak bir parti değildir

Pınarbaşı ne dedi, 'Zorbalığa başkanımı yedirmem' dedi. Elbette ki MHP için kritik bir yer. Türkeş'in memleketini CHP kazandı diye, CHP Türkeş'e saygısızlık yapacak bir parti değildir

Bahçeli’nin de canı sağ olsun diyorum

Sayın Bahçeli’nin bugün metinden okuduklarını bütün MHP’lilerin yaka silktiği o isimlerden biliyor, Bahçeli’nin de canı sağ olsun diyorum.

Kayyum açıklaması

Yerel seçimlerde seçmen kararını verdi, Hakkari’de de Mehmet Sıddık Akış seçildi. Dün görevden alındı, yerine kayyum atandı. Dava 14 yıllık bir mesele ve iddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ’den firarda. Dün yeni bir soruşturma açılıp, belediye başkanı yeni bir soruşturmadan gözaltına alınıyor. Suçu nedir bilmiyoruz. Gizlilik kararı var deniliyor. Suçu varsa elbette cezalandırılır ama yöntemi bellidir.

Bir; kayyum atamak halkın iradesine saygısızlıktır. Suçu varsa yargılanır. Tutuklu yargılanırsa belediye meclisinden yerine bir isim seçilir. Milletin iradesine saygılı olmayanın gönülde yeri olmaz"

İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya CHP'ye katıldı

Öte yandan İYİ Parti'den istifa eden DEİK Türkiye İş Konseyi Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Aykut Kaya CHP'ye katıldı. Özgür Özel konuşmasına başlamadan önce Kaya'nın ve kızının rozetini kürsüde taktı.