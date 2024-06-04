DeFacto'dan karne hediyesi alternatifleri

DeFacto, her yaş grubuna uygun özel tasarımlarıyla, çocuklara karne hediyesi alternatifleri sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, yaza özel hazırladığı koleksiyonuyla çocukların karne mutluluğuna eşlik ediyor.

DeFacto, eğitim-öğretim döneminin bitmesiyle birlikte tatil hazırlıklarına başlayan minikler için birbirinden farklı karne hediyelerinin yer aldığı koleksiyonuyla çocukların tatildeki ihtiyaçlarına cevap verecek.

Çocuklarına karne hediyesi almak isteyen ebeveynler için DeFacto'da, çocuk ürünlerinde özel indirim fırsatı sunuluyor.

DeFacto'nun çocuklar için hazırladığı karne hediyeleri arasında erkekler için farklı renklerde tişört, gömlek ve şort kombinleri yer alırken kızlar içinse farklı elbiselerle kombinler yapabilecekleri seçenekler öne çıkıyor.