Fatih Terim, Süper Lig ekibine imza atabilir! 'Mourinho'ya imparator kim göstermek istiyorum'
Teknik direktör Fatih Terim, son olarak Yunanistan Süper Lig ekibi Panathinaikos'u çalıştırmıştı. Yunan takımında beklentilerin altında bir performans gösteren Terim, sezonu tamamlayamadan görevinden ayrıldı. Bodrum'da tatilini sürdüren deneyimli teknik direktör için olay yaratacak bir iddia geldi.
Türkiye'de Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı ile yaşadığı başarılarla adından söz ettiren Fatih Terim, ilerleyen yaşına rağmen teknik direktörlük kariyerini sürdürüyor.
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Panathinaikos'a imza atan tecrübeli çalıştırıcı, Yunan ekibinin şampiyonluk hasretine son vermek için göreve geldi.
Panathinaikos'ta inişli çıkışlı bir performans sergileyen Fatih Terim, sezonun sonunu göremeden görevinden ayrıldı. Başarısız geçen Yunanistan macerasının ardından yeniden dinlenmeye geçen deneyimli teknik direktör, tatilini sürdürüyor. Panathinaikos'un başında 26 resmi maçta görev yapan Terim, 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
Kariyerinde onlarca kupası olan teknik direktör için flaş bir iddia gündeme bomba gibi düştü.