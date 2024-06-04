BIST 10.365
DOLAR 32,53
EURO 35,44
ALTIN 2.434,23
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı 50 tavuk ve horoz telef oldu.

Abone ol

Meydan Mahallesi'nde sahipsiz köpekler, organik yumurta ile horoz satışı yapan 38 yaşındaki Mahmut Öğütçü'ye ait kümese girdi. Köpeklerin saldırısı sonucu 50 tavuk ve horoz telef oldu. Öğütçü, AA muhabirine, geçimini kümes hayvanlarından sağladığını söyledi.

Olay nedeniyle üzüntü yaşadığını belirten Öğütçü, "Allah'ın yarattığı tüm canlıları seven, elinden geldiğince besleyen bir insanım ama mağdur oldum. Sokak köpekleri 50'ye yakın köy tavuğumu, horozumu parçalayıp telef etti. Hayvanlarım geçim kaynağımdı." diye konuştu.

Öğütçü, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara ilettiğini anlattı.

Mahallesinde sahipsiz köpek istemediğini dile getiren Öğütçü, "Sokak hayvanları insanlara, mahalleye zarar veriyor. Geçenlerde yine bir kardeşimize saldırdılar. Hem insanlara hem hayvanlarımıza zarar veriyorlar. Bunlar için önlem alınması gerekiyor." dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fatih Terim, Süper Lig ekibine imza atabilir! 'Mourinho'ya imparator kim göstermek istiyorum'
Foto Galeri Fatih Terim, Süper Lig ekibine imza atabilir! 'Mourinho'ya imparator kim göstermek istiyorum' Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"na başvurular başladı
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"na başvurular başladı
Tekirdağ'da kazılan 4 yeni kuyuda 3 milyar liralık doğal gaz rezervine ulaşıldı
Tekirdağ'da kazılan 4 yeni kuyuda 3 milyar liralık doğal gaz rezervine ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu! En çok kırmızı kart gören o takım oldu
Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu! En çok kırmızı kart gören o takım oldu
Gaziantep'te çöpte kadın cesedi bulundu, sır perdesi aralandı! Katil bakın kim çıktı...
Gaziantep'te çöpte kadın cesedi bulundu, sır perdesi aralandı! Katil bakın kim çıktı...
İYİ Parti'den istifa etmişti! Aykut Kaya CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa etmişti! Aykut Kaya CHP'ye katıldı
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Türk lirası reel anlamda yaklaşık son 3 yılın zirvesinde
Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır
Özgür Özel'den kayyum kararına tepki: Halkın iradesine saygısızlıktır
Depremde 12 kişiye mezar olmuştu: Müteahhit yan binayı, şantiye şefi müteahhidi suçladı
Depremde 12 kişiye mezar olmuştu: Müteahhit yan binayı, şantiye şefi müteahhidi suçladı
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
Bursa'da orman yangını çıktı! Ekipler bölgede...
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS adaylarına ve ailelerine mesaj
YÖK Başkanı Özvar'dan YKS adaylarına ve ailelerine mesaj
DeFacto'dan karne hediyesi alternatifleri
DeFacto'dan karne hediyesi alternatifleri