Türkiye Sigorta, nisanda inşaat ve montajda poliçe üretimi rekoru kırdı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak "Sadece bugünün değil, geleceğin de projelerinde yer alarak ülkemizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Türkiye Sigorta, nisan ayında inşaat ve montaj sigortaları düzenleyen tüm şirketlerin toplamına yakın poliçe üretimi yaptığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sektördeki lider konumu ve güvenilirliği ile inşaat sigortası alanında da fark yaratan Türkiye Sigorta, nisan ayı sonu itibariyle inşaat ve montaj sigortalarında gösterdiği üstün performans ile sektördeki tüm rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya ulaştı.

Türkiye Sigorta nisan ayında, montajda 34 milyon TL ve inşaatta 3 milyar 313 milyon TL olmak üzere toplamda 3 milyar 347 milyon TL üretim rakamı ile rekor kırdı.

Sigorta sektörü ise aynı dönemde montaj ve inşaat sigortalarında toplam 5 milyar TL üretim rakamına erişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, elde edilen bu başarının, sundukları hizmet kalitesinin ve sektördeki öncü konumlarının altını bir kez daha çizdiğini belirtti.

Bu başarının; ekip çalışmasının, müşteri güveninin ve Türkiye'nin stratejik kaynaklarına sağladıkları desteğin bir yansıması olduğunu kaydeden Çakmak, 'Türkiye Sigorta olarak gücümüzü, adımızdan alıyoruz. İnşaat sektörü, ülkemizin ekonomik büyümesinin ve gelişmesinin temel taşlarından biri. Bizler, sunduğumuz kapsamlı sigorta ürünleriyle bu sektördeki projelerin güvenle ilerlemesini sağlıyor ve böylece ülke ekonomimize de önemli katkılar sunuyoruz. Türkiye Sigorta olarak, sadece bugünün değil, geleceğin de projelerinde yer alarak ülkemizin kalkınmasına destek olmaya devam edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

İnşaat projelerini birçok risk karşısında güvence altına alan 'İnşaat All Risks Sigortası'nın yangın, yıldırım, infilak, deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi, kaya düşmesi, hırsızlık, dikkatsizlik ve sabotaj gibi durumlara karşı teminat sağladığını kaydeden Çakmak, 'Türkiye Sigorta İnşaat All Risks Sigortası, ikametgahlardan toplu konutlara, iş hanlarından fabrikalara, hastanelerden okullara, madenlerden güç santrallerine, kara yollarından demir yollarına, havalimanlarından köprülere, barajlara, su bentlerine ve tünellere kadar inşaatın her alanında güvence sunuyor.' yorumunu yaptı.