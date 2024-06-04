BIST 10.365
DOLAR 32,53
EURO 35,44
ALTIN 2.434,23
HABER /  POLİTİKA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa görüşmeleri kapsamında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Abone ol

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbakan, Türkiye siyaseti ve ülkenin meseleleriyle ilgili genel bir müzakere yaptıklarını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, iktidar kanadının ve toplumun önemli bir kesiminin talebiyle yeni anayasa çalışması içerisinde olduklarını dile getirdiğini aktaran Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu çalışmaya Meclis'te grubu olan, grubu olmasa bile partilerin katkı sağlamasını beklediklerini ifade ettiler. Bu meyanda bir görüşme oldu. Bizim tavsiyelerimizi, tekliflerimizi, görüşlerimizi, fikirlerimizi bu noktada almak istediklerini ifade ettiler. Bizim de zaten Yeniden Refah Partisi olarak, son dönemde bir anayasa taslağı çalışmamız var. Bu, hemen hemen son noktasına geldi. Biz de Sayın Meclis Başkanı'na anayasa taslağını ileteceğimizi ifade ettik. Kendileri de böyle bir anayasanın bütün bir milletin anayasası olması gerektiğini ve her kesimin görüşünün alınarak, mümkün olan en yüksek düzeyde mutabakatla yapılmasının faydalı olacağını ifade ettiler."

Erbakan, Hakkari Belediyesine kayyum atanması konusunda sorulan bir soruya, "Öncelikle bu şahsın adaylığının gerçekleşmemesi gerekir. Aday olma izninin verilmemesi, konunun bu noktaya gelmemesi gerekir. Bu yapılmadan, aday olmasına mani bir durum görülmediği halde, sonradan seçilip milletin desteğini, oyunu aldıktan sonra bu gibi hareketlerin yapılması, toplumsal barışa, iktidara, yetkili kurumlara da zarar veriyor. Baştan tedbirin alınıp, bu durumda olan kimselerin adaylığının gerçekleşmemesi daha doğru yoldur." karşılığını verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ekonomide sevindiren haber! Türk lirası son üç yılın zirvesinde!
Ekonomide sevindiren haber! Türk lirası son üç yılın zirvesinde!
Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti
Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı!
Türkiye Sigorta, nisanda inşaat ve montajda poliçe üretimi rekoru kırdı
Türkiye Sigorta, nisanda inşaat ve montajda poliçe üretimi rekoru kırdı
Kuveyt Türk'ten freelancerlara 'Finansal çözümler' etkinliği
Kuveyt Türk'ten freelancerlara 'Finansal çözümler' etkinliği
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari belediyesine kayyum açıklaması
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari belediyesine kayyum açıklaması
Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"na başvurular başladı
"TEKNOFEST Drone Şampiyonası"na başvurular başladı
Tekirdağ'da kazılan 4 yeni kuyuda 3 milyar liralık doğal gaz rezervine ulaşıldı
Tekirdağ'da kazılan 4 yeni kuyuda 3 milyar liralık doğal gaz rezervine ulaşıldı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Kahramanmaraş'ta deprem oldu Kandilli şiddetini duyurdu
Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu! En çok kırmızı kart gören o takım oldu
Sarı ve kırmızı kartlar havada uçuştu! En çok kırmızı kart gören o takım oldu