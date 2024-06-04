BIST 10.365
DOLAR 32,63
EURO 35,56
ALTIN 2.442,75
HABER /  GÜNCEL

Depremzedelerin SGK borçları, 2025 yılına kadar ertelendi

Depremzedelerin SGK borçları, 2025 yılına kadar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin SGK borçlarıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yönelik yeni iyileştirmeyi de duyurdu:

SGK borçları 2025'e kadar ertelendi

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca depremzedelerin SGK borçları da 2025'e kadar ertelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu
Bayrampaşa’nın 130 Milyon Dolarlık Ticaret Mahallesi yükseliyor!
Bayrampaşa’nın 130 Milyon Dolarlık Ticaret Mahallesi yükseliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili kaç gün olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili kaç gün olacak?
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti
Ekonomide sevindiren haber! Türk lirası son üç yılın zirvesinde!
Ekonomide sevindiren haber! Türk lirası son üç yılın zirvesinde!
Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti
Hakkari'de izinsiz yürüyüş yapmak isteyenlere polis müdahale etti
Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Hulusi Akar'a 100 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya Gazze çağrısı!
Türkiye Sigorta, nisanda inşaat ve montajda poliçe üretimi rekoru kırdı
Türkiye Sigorta, nisanda inşaat ve montajda poliçe üretimi rekoru kırdı
Kuveyt Türk'ten freelancerlara 'Finansal çözümler' etkinliği
Kuveyt Türk'ten freelancerlara 'Finansal çözümler' etkinliği
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari belediyesine kayyum açıklaması
Yeniden Refah Partisi'nden Hakkari belediyesine kayyum açıklaması
Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti
Hatay'da sahipsiz köpekler 50 kümes hayvanını telef etti