Depremzedelerin SGK borçları, 2025 yılına kadar ertelendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremzedelerin SGK borçlarıyla ilgili beklenen müjdeyi verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan kabine sona erdi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yönelik yeni iyileştirmeyi de duyurdu:

SGK borçları 2025'e kadar ertelendi

Deprem bölgesinde yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim edeceğiz. 2025'in sonuna doğru tüm hak sahiplerini konut ve iş yerlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca depremzedelerin SGK borçları da 2025'e kadar ertelendi.