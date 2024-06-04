Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bayram tatili kaç gün olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada merakla beklenen bayram tatili kararını duyurdu. Erdoğan, bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı 2 saat 15 dakika sürdü. Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"( Kayseri'de düşen eğitim uçağı) Türk Hava Kuvvetlerine ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad mekanlarını inşallah cennet eylesin. Aziz milletim 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında oluşturduğumuz kabinemizin görevdeki 1 yılını dün itibarıyla tamamladık. Vatandaşımız ülkenin direksiyonunda nasıl idareciler görmek istiyorsa biz işte öyle bir kadro olmanın peşindeyiz. 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışına 85 milyon insanımızın her bir ferdine aynı nazarla yaklaşıyor ve aşkla hizmet ediyoruz, felaket tellallarını aldırmıyoruz.

"TÜRKİYE'YE KAZANDIRDIKLARIMIZ ORTADADIR"

Yegane referansımız hizmetlerimiz ve eserlerimizdir. Türkiye'ye kazandırdıklarımız ortadadır, hedeflerimiz ortadadır, milletimiz de yaptıklarımızı yapacaklarımızı çok net biçimde görmektedir. Bizim için esas olan zaten milletimizin takdiridir, duasıdır. Allah ömür verdikçe bugün hak için halk için ve Türkiye için ne yaptık sorusunu kendimize sormaktan geri durmayacağız. Kıymetli arkadaşlar adalet hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi 2002'den beri üzerinde hep titizlikle durduğumuz bir konudur.

ADALET ALANINDA YAPILAN HİZMETLER

Son bir yılda teşkilatımızın fiziki alt yapısını güçlendirmek için toplam 52 bin metrekare kapalı alana sahip 5 Adalet Sarayı'nı hizmete açtık 11 ilimizde toplam 972 bin metrekareye kapalı alanına sahip adliye binasının inşaatına başladık. İki yeni adli tıp binasının inşaatını tamamladık. İnşaatı ve proje çalışmaları devam eden Adli Tıp Kurumu binası sayısı ise 5'tir. Bu dönemde toplam 11 bin 307 kişi kapasiteli 14 Ceza İnfaz Kurumu ile iki denetimli serbestlik binası faaliyete geçti. Hakim ve savcı sayımız 24 bin 829'a ulaştı. Son bir yılda toplam 2 bin 294 hakim ve savcıya ataması yaptık. Son 1 yıllık süreçte alınan hakim savcı adayı 1498 oldu, aynı dönemde atanan yardımcı personel sayısı ise 20 bin 779'dur. Reform irademizin somut sembolü olacak hazırlıkların içindeyiz. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla beklentileri karşılayacağız. Yeni Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planıyla inşallah bu alanda beklentileri karşılayacağız. Mülkün temeli olan adaletin etkin hızlı ve tarafsız bir şekilde işletilmesi için hiçbir fedakarlıktan çekilmeyeceğiz.

"AZALAN DOĞUM ORANLARI ALARM VERİYOR"

Toplumun temel direği olan aile kurumunun önemini daha iyi anladığımız günlerden geçiyoruz. Aile müessesesi bir bütün olarak devam edeceğiz. Azalan doğum oranları dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de alarm veriyor. İnşallah bu konuda yeni uygulamaları devreye alacağız.

"İSTANBUL'DA 600 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN ACİLEN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

Biliyorsunuz 31 Mart seçimleri öncesinde İstanbul'un karşı karşıya olduğu riskleri konuşmalarımızda her fırsatta gündeme getirmiştik. İstanbul'da bulunan toplam 7,5 milyon bağımsız bölümün 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekiyor. Pazar günü Küçükçekmece ilçemizde çöken bina kentsel dönüşümün İstanbul için ne kadar hayati bir mesele olduğunu hepimize tekrar hatırlatmıştır. Şunu bir defa kabullenmemiz lazım, İstanbul bu konuda adım atmakta geciktikçe riskler daha da artacaktır. Şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getirmek hangi parti olursa olsun sorumluluk makamındaki herkes için milli bir görevdir. Ancak bu meselenin halen yeterince idrak edilemediğini görüyoruz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın sergilediği hassasiyetin bir an önce yerel yöneticiler tarafından da gösterilmesini özellikle bekliyoruz."

"İŞSİZLİK ORANI SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

İşsizlik oranımız yüzde 8,6 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Kadın istihdam oranını yüzde 32,5'a, istihdam sayımızı 12,3 milyon kişiye yükselttik. Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamına verdiğimiz teşviki 2025 sonuna kadar uzattık. Yılda 650 bin kişi için sosyal güvenlik primi işveren paylarını karşılıyor, reel sektöre yaklaşık 25 milyar destek oluyoruz. İŞKUR aracılığı ile 1,3 milyon kişiyi işe yerleştirdik. 6 Şubat depremleri nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen il ve ilçelerde işveren ve sigortalılarımızın SGK'ya ödenmesi ertelendi. İşverene asgari ücret desteği uygulamasında destek tutarını 700 liraya çıkardık. 2024 Mart ayın itibariyle işverene toplam 99,1 milyar lira asgari ücret desteği verildi.

GERİ ÖDEME LİSTESİNDE YER ALAN İLAÇLAR

Son 1 yılda geri ödeme listemiz genişletilerek 168 adedi kanser ilacı olmak üzere 570 adet ilaç geri ödeme kapsamına alındı. 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerinde yer alan ilaç sayısı 8 bin 457'ye ulaştı. Sağlık raporu olan hastalarımızın sıra alıp beklemeksizin aile hekimlerine giderek ilaçlarını yazdırmalarını kolaylaştırdık.

"2024 BÜTÇESİNDE DEPREM ÇALIŞMALARINA 1 TRİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KAYNAK TAHSİS ETTİK"

Ülkemizin birinci gündemi deprem bölgesi ve afetlere hazırlıktır. 6 Şubat'ta millet olarak hem kendi hem de insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. 680 bini konut 170 bini ticari alan olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm kullanılamaz hale geldi. 53 bin 614 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden ve inşallah şehit olduklarına inandığımız tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni kabinemizin de önceliği depremin yaralarının süratle sarılmasıydı. 2024 yılının bütçesinde deprem çalışmalarına 1 trilyon liranın üzerinde kaynak tahsis ettik. Kira yardımı, taşınma yardımı, destek ödemesi, tahliye ödemesi gibi farklı kategorilerde vatandaşlarımıza doğrudan yaptığımız ödemelerin tutarı 126 milyar lirayı aşıyor.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz."

"2030 YILINA KADAR ENERJİ TÜKETİMİ YÜZDE 16 AZALACAK"

En temiz enerji olan nükleer konusunda da yoğun çaba harcıyoruz. Akkuyu santralinin birinci reaktörünün inşaatı yüzde 90 tamamlandı. Mekanik testler yapılmaya başlandı. Türkiye'nin 2030 stratejisinde uygulanacak ikinci ulusal enerji verimliliği eylem planını devreye aldık. 2030 yılına kadar tüketimimizi yüzde 16 azaltacağız. 100 milyon ton emisyon azaltımına katkıda bulunacak kamu ve özel sektörle birlikte 20 milyon dolarlık enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz."