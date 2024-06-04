Emeklilerin bayram ikramiyelerinde tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere bayram ikramiyesine ilişkin "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Kurban Bayramına sayılı günler kala emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih çevrilmişti.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi açıkladı.

"BAYRAM İKRAMİYELERİ 10-14 HAZİRAN ARASINDA HESAPLARA YATIRILACAK"

Son zamanlarda emekli aylıklarına yapılan düzenlemelerden bahseden Erdoğan, "En düşük emekli aylığında net yüzde 82 artışa gittik. Ekim ayında emeklilerimizin tamamına bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödedik.Kamu bankalarımızın öncülüğünde emeklilerimizi ödenen promosyon tutarlarının yükseltilmesini de temin ettik." dedi. Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarihi de açıklayarak, "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz. Tek kalemde 42 milyar tutarında ödeme yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.