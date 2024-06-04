FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'ye mi getiriliyor? İddiaya yalanlama geldi

ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in uzun yıllar kaldığı örgüt merkezinden silahlı güvenliklerin ayrılması ve üstü örtülü bir mezar yerinin bulunması "Fetullah Gülen öldü mü?" sorusunu akıllara getirmişti. Olayın yankıları sürerken bir gazeteci ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiğini ve uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia etti.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN YALANLAMA

Gündeme bomba gibi düşen iddia sonrası güvenlik kaynaklarından dikkat çeken bir açıklama geldi. Ortaya atılan iddianın gerçeği yansıtmadığını ifade eden kaynaklar, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye'ye getirildiği ile ilgili haberlerin doğru olmadığını ifade etti.