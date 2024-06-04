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Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Adana'daki orman yangınları kontrol altına alındı

Adana'nın Çukurova ve Sarıçam ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Seyhan Baraj Gölü kenarında Örcün Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 söndürme uçağı, 2 helikopter, 15 arazöz, 7 su tankı ve 5 ilk müdahale aracı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bu yangın kontrol alındığı sıralarda gölün karşı kıyısında Sarıçam ilçesine bağlı Karaömerli Mahallesi ormanlık alanında alevler yükseldi. Hemen yangın yerine geçen ekiplerin müdahalesiyle bu yangın da kontrol altına alındı.

Bölgelerde soğutma çalışması sürüyor.

Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de yangın çıkan alanları gezerek çalışmaları koordine etti.

Öte yandan bugün Örcün Mahallesi'nin farklı noktasındaki tarlada çıkan anız yangını çevredeki ormanlık alana sıçramış, ekiplerin çabasıyla alevler söndürülmüştü.

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