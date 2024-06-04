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Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması

Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması

Galatasaray, Erden Timur'un istifasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na duyurdu.

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Galatasaray, Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur'un istifasını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi

Sarı kırmızılı kulüpten Erden Timur'un ayrılığıyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin yönetim kurulu üyesi olan, Sayın Erden Timur Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek ayrılmıştır."

Galatasaray sosyal medya hesabından ise Timur'un vedasıyla ilgili bir paylaşım yapıldı:

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