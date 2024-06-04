Mehmet Topal, Avrupa'da hoca oldu!

Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, Teknik Direktör Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı.Abone ol
Türk iş adamları Serhan Çetinsaya ve Sertaç Güven'in satın aldığı Romanya Süper Ligi takımlarından Petrolul Ploiești, Teknik Direktör Mehmet Topal ile anlaşmaya vardı.
Petrolul Ploiești, Romanya Ligi'nde normal sezonu 7 galibiyet, 14 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 35 puan toplayıp 10. sırada bitirmişti.
Rumen ekibinde son olarak teknik direktör görevi olarak Laszlo Balint görev yapıyordu.
Öte yandan 38 yaşındaki eski futbolcu Mehmet Topal, 19 Temmuz 2022 tarihinde Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aktif futbol kariyerini noktaladı.
Topal kariyerinde Yeni Malatya, Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi.