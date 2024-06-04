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CZN Burak'tan YouTube'da takipçi rekoru

CZN Burak'tan YouTube'da takipçi rekoru

Burak Özdemir, birçok sosyal medya platformunun ardından YouTube'da da takipçi sayısı rekoru kırdı.

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Çektiği videolar ve sosyal farkındalık etkinlikleriyle birçok kişinin beğenisini kazanan Burak Özdemir, nam-ı diğer CZN Burak, sosyal medyada rekorlarına bire yenisini daha ekledi.

YouTube'da da takipçi rekoru

Özellikle Filistinlilere verdiği destekle gönüllerde taht kuran Burak Özdemir, Türkiye'de TikTok, Instagram ve Threads'in ardından YouTube'da da en çok abonenin sahibi oldu.

16,2 milyon aboneye ulaşan CZN Burak'ın YouTube kanalı, birbirinden ilginç videolarla takipçiler tarafından beğeniliyor.

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