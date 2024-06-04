Milli Takımımız İtalya ile berabere kaldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Millî Futbol Takımı, İtalya milli takımı ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

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2024 Avrupa Şampiyonası'na EURO 2024'e çok kısa bir süre kaldı. A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan ve Gol sesi çıkmayan maç 0-0 berabere sona erdi.

Karşılaşmadanın 38. dakikasında dizinden sakatlanan Ozan Kabak, maçı tamamlayamadı. Saha içindeki ilk tedavisinin ardından oyun alanın sedye ile terk eden 24 yaşındaki futbolcuyu, takım arkadaşları ve teknik direktör Vincenzo Montella teselli etti.

Son hazırlık maçı Polonya ile

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçını Polonya ile yapacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki PGE Ulusal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 10 Haziran'da TSİ 21.45'te başlayacak.

İtalya - Türkiye maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve maç golsüz eşitlikle sona erdi.

90'+3' Maçın sonunda 3 dakika daha oynanacak.

77'Millilerimiz kendi yarı sahasında hazırlık pası yapıyor.

59'Pellegrini sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Retegui'nin rövaşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

54'Zeki sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Kenan'ın vuruşunda top savunmadan sekti. Seken top Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'Kaan sağ çaprazdan içeri ortaladı. Ceza sahasında Barış Alper'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

45'+3' İlk yarının sonunda en az 3 dakika oynanacak.

42'Sakatlık yaşayan Ozan Kabak sedyeyle kenara alınırken Merih Demiral oyuna girdi.

24'Gole çok yaklaştık! Kornerden gelen topa ceza sahası içinde Kaan Ayhan kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

19'Pellegrini kullandığı serbest vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

Pozisyon18'Pellegrini ceza yayı solunda yerde kaldı. İtalya serbest vuruş kazandı.

17'Dimarco sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Top kaleci Altay'da kaldı. Ancak hakem topu dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.

13'Hakan kullandığı serbest vuruşta kaleyi düşündü ancak barajı geçemedi.

12'Hakan ceza yayı gerisinde yerde kaldı. Milli Takımımız kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

9'Mert sol kanattan içeri ortaladı. Top doğrudan dışarı çıktı.

5'Maçın ilk 5 dakikası orta alanda top kapma mücadelesiyle geçti.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

İtalya - Türkiye ilk 11'ler

İtalya: Vicario, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Orsolini, Chiesa, Retegui

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Hakan Çalhanoğlu, Kaan Ayhan, Oğuz Aydın, Yusuf Yazıcı, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız.