Ali Koç: Seçilirsem onunla çalışmayacağım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkan seçilmesi halinde Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağını söyledi.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aziz Yıldırım için üyelerden oy istediğini iddia ettiği Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na tepki gösterdi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı'nın tarafsız olması gerektiğini belirten Ali Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı, üyelerimizi arayıp Sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Seçilirsem Şekip Mosturoğlu ile çalışmayacağım." dedi.

Şekip Mosturoğlu'dan Ali Koç'a cevap geldi

Şekip Mosturoğlu yaptığı açıklamada, "Yüksek Divan Kurulu, Fenerbahçe Spor Kulübü tüzüğü gereği yarın mesai saati bitimine kadar seçim işlerini yürütmekle yetkili ve görevli kuruldur. Seçim süreci kurulumuz tarafından bugüne kadar objektif, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülmüştür. Sürecin yarın tamamlanmasının ve Başkan Adaylarının listelerinin kesinleştirilmesine dair nihai kararımızın alınmasının ardından şahsım ve yüksek divan kurulu hakkında başkan adaylarından Sayın Ali Koç tarafından yapılan spekülatif açıklama ile ilgili olarak tarafımızca açıklama yapılacaktır Büyük Fenerbahçe Kamuoyuna saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.