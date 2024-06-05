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Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı

Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı

Slovenya Parlamentosu, Filistin Devleti'nin tanınmasını onayladı. Slovenya, son bir haftada İspanya, Norveç ve İrlanda'nın ardından Filistin'i tanıyan dördüncü Avrupa ülkesi oldu. Dünya'da Filistin'i tanıyan ülke sayısı ise 147'ye yükseldi.

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İspanya, İrlanda ve Norveç'in ardından Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıdı. 90 sandalyeli Slovenya Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 52 lehte oy kullanıldı. Böylelikle Filistin devlet olarak tanınmış olundu.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Filistin'in bugün egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınması, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin halkına umut gönderiyor." ifadesini kullandı.

Slovenya'yla birlikte Filistin'i tanıyan ülke sayısı 147'ye yükselmiş oldu.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkelerin de aralarında olduğu 40'tan fazla ülke Filistin'i devlet olarak tanımıyor.

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