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Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı

Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur'un görevinden ayrıldığını açıklamasının ardından, Arjantinli yıldız futbolcu Icardi sosyal medya üzerinden yaptığı veda paylaşımında Timur'a olan sevgisini ve minnettarlığını dile getirerek, gelecekte daha güçlü döneceğine inandığını ifade etti.

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Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Arjantinli yıldız futbolcu Icardi, sosyal medya hesabından Timur için veda paylaşımı yaptı.

Icardi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın. Ne kadar güçlü olursa olsun birlikte göğüs gerdik fırtınalara ve hep galip çıktık. Bugün aşık olduğun kulübe veda ediyorsun ve çok az kişi bunu biliyor. Bitti diye ağlama, oldu diye gülümse. Eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler."

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