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Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var

Jandarma, Van'ın Başkale ilçesine bağlı kırsal alanda operasyon düzenledi. “Bozdoğan-41" operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin sözde sorumlu düzeydeki Demhat Şero Welat (K) İlyas Ayaz olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki "Demhat Şero Welat" kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.

Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.

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