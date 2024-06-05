BIST 10.365
DOLAR 32,51
EURO 35,39
ALTIN 2.441,36
HABER /  GÜNCEL

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu

500 ve 1000 liralık banknot için Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan daha önce duyulmadık bir mesaj geldi. Milletvekillerinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Karahan bu kez teknik analizler ile çalışmalar yapıldığını ifade ederek, “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” dedi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından enflasyon hedefleri, TÜİK verileri, tasarruf tedbirleri, 500 ve 1000 liralık banknotlar olmak üzere birçok konuda değerlendirmeler yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Piyasada büyük para ihtiyacı arttıkça ekonomistlerin sık sık dile getirdiği 500 ve 1000 TL’lik banknotlara ilişkin açıklamada bulunan Fatih Karahan, “Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz.” İfadesini kullandı.

500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor?

“Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” diyen Karahan , “Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Karahan, asgari ücretle ilgili sorulan sorulara da yanıt vererek, asgari ücrette karar verici taraf olmadıklarını dile getirdi. Karahan şu ifadelere yer verdi:

“Enflasyon hedeflemesi yaparken, tahminleri ve hedefleri belirlerken de tabii ki birtakım varsayımlar yapmak durumundayız. Ücretlerle ilgili ne olacağı konusunda, asgari ücret bunlardan bir tanesi ama daha genel olarak da düşünmek lazım. Bunu yaparken de daha önce yapılan açıklamaları baz alarak yaptık. Yani bizim burada bir tavsiye niteliğinde değil ifadelerimiz, sadece daha önce yapılan açıklamalar tek artış olacağı yönündeydi. Biz de bunları göz önünde bulundurarak tahminlerimizi yaptık. Bunu da şeffaflık çerçevesinde kamuoyuyla paylaştık, olan budur, onun ötesinde değildir.”

Performans tazminatı

Karahan, milletvekillerinin performans tazminatıyla ilgili sordukları sorulara ilişkin, “Başkan, Başkan Yardımcıları, Denetleme Kurulu üyeleri, Banka Meclisi üyeleri, Para Politikası Kurulu üyeleri performans tazminatı ödemesi almıyor, böyle bir şey söz konusu değil. Bu performans ödemesi, çalışanların bireysel performansını teşvik etme amacıyla kullanılan bir sistem. 1980’lerden beri uygulanıyor, yeni bir uygulama değil yani kırk yıldan fazla bir geçmişi var. 2023 yılına ilişkin de sorunuz olmuştu. Bir kere, her çalışanımıza vermedik, onu sormuştunuz, net olarak söylemiş olayım. Performansa göre, yüzdelik dilimlere göre ödemeler yapıldı. 1 ila 2 maaş arasında tazminat ödemesi yapıldı, bunu da açıklamış olayım. Bu da uluslararası uygulamalarla tutarlı, diğer merkez bankalarında da, ben de FED’de çalışmıştım benzer şekilde sene başında performans hedefleri belirlenir, sene sonunda da performansa göre bu uygulanır” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
Vincenzo Montella Euro 2024'te ilk hedefi açıkladı
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü
İsrail bir kez daha mülteci kampına saldırdı: 15 ölü
Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı
Mauro Icardi'den Erden Timur paylaşımı
Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı
Slovenya, Filistin'i devlet olarak tanıdı
Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı
Milli Takım'da Ozan Kabak depremi! Sedyeyle oyundan çıktı
Ali Koç: Seçilirsem onunla çalışmayacağım
Ali Koç: Seçilirsem onunla çalışmayacağım
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a mağlup oldu
A Milli Kadın Futbol Takımı, Azerbaycan'a mağlup oldu