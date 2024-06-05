Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan aldatma itirafı
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Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Nursema karakteriyle adından söz ettiren oyuncu Ceren Karakoç, hala çok utandığı eski bir anısını konuk olduğu programda anlattı.
Reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Nursema karakteriyle dikkat çeken Ceren Karakoç, son dönemde oyunculuk performansıyla dikkat çeken isimlerden.
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'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan dikkat çeken bir aldatma itirafı geldi.
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Sunucunun 'Halen daha utanarak anlattığın bir ergenlik anın var mıdır?' sorusuna Ceren Karakoç'tan 'Var' yanıtı geldi.
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Ünlü oyuncu yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
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