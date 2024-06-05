BIST 10.365
DOLAR 32,51
EURO 35,39
ALTIN 2.441,36
HABER /  DÜNYA

İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyu düzenlediği saldırılarda en az 15 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinlinin öldürüldüğünü, 82 bin 959 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Abone ol

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Deyr el-Belah'ın doğusundaki Ebu el-Icin bölgesinde bir evi vurdu, sağlık ekipleri şu ana kadar 2 Filistinlinin cesedine ulaştı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Filistinli "Ed-Devli" ailesine ait evi hedef alması soncu 2 kişi öldü, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde Filistinli "Delul" ailesine ait evi bombalaması sonucu 7 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu, topçu atışlarıyla kentteki Tel el-Heva ve Şeyh Iclin mahallelerini hedef alırken Nusayrat Mülteci Kampı'nın doğusunda 20. Cadde çevresinde silahlı insansız hava araçları ile saldırılar düzenledi.

Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde de çok sayıda sivil yerleşim yerini bombaladı.İsrail, topçu atışlarıyla da Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un El-Karara bölgesinin doğusunu hedef aldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 550 Filistinlinin öldürüldüğünü, 82 bin 959 Filistinlinin yaralandığını bildirmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü
20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son hali görüntülendi! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son hali görüntülendi! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar
Netenyahu için yakalama başvurusu isteyen UCM'ye ABD'den tepki çeken karar