FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son hali görüntülendi! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son görüntüsü ortaya çıktı. Terör örgütünün bir internet sitesinde yayınlanan fotoğrafta Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü. FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

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ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i Türkiye'ye teslim ettiği, uçağının da Türkiye yolunda olduğu iddia edilmişti. Güvenlik kaynakları gündeme bomba gibi düşen iddiayı yalanlayarak haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Terör örgütü içinde çatışmaların olduğu öne sürülürken FETÖ elebaşı Gülen'in yeni bir fotoğrafı yayınlandı.

Terör örgütünün bir sitesinde yayınlanan fotoğrafta, terörist Gülen'in bir sandalyede oturduğu ve üzerinde bir battaniye olduğu görüldü.

FETÖ elebaşının bitkin olduğu dikkatlerden kaçmazken, yayınlanan fotoğraf Gülen'in hastalığının ilerlediği iddialarını da güçlendirdi.

Öte yandan terörist Gülen'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan yeğeni Ebuseleme Gülen, "Ölmedi ama gerçekten çok hasta ve özel ilgiye muhtaç durumda şu an. Onu kaçıranların amacı, kalan hakkın, yönetim hakkının kendilerinde kalması. Davanın sahipleriymiş havası estirmek için alıp götürdüler. Benim babama bile göstermiyorlar, öz kardeşine" ifadelerini kullanmıştı.