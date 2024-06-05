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20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 20 yaşındaki Sümeyye hayatını kaybetti.

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Sümeyye Gençer'in (20) kullandığı 54 AJL 107 plakalı motosiklet, Medeniyet Bulvarı'nda, K.Y'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan genç kız ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gençer müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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