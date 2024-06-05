BIST 10.361
DOLAR 32,51
EURO 35,40
ALTIN 2.437,10
HABER /  SPOR

Aziz Yıldırım Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine yanıt verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aziz Yıldırım Ali Koç'un televizyon programına çıkma teklifine yanıt verdi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, mevcut başkan Ali Koç'un kendisiyle televizyon programına çıkma teklifine "Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır." yanıtını verdi.

Abone ol

Aziz Yıldırım, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç'un pozitif bir yanıt alamamasına karşın televizyon programına birlikte çıkma isteğini yinelediğini vurguladı.

Yıldırım, kendisinin böyle bir planı olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığı için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki olağan seçimli genel kongrede bir araya geleceğiz. Bu vesileyle tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, güçlü Fenerbahçe için, şampiyonluklar için, çocuklar için oylarınızı bekliyorum."

İlgili Haberler
Aziz Yıldırım: F.Bahçe'yi baronlar idare ediyor Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi ilk sezon şampiyon yapamazsam... Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Olay FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması! Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a çok sert cevap verdi
Foto Galeri Olay FETÖ ve Adnan Oktar suçlaması! Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a çok sert cevap verdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze'ye gece boyu düzenlediği saldırılarda 15 Filistinli öldü
20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü
20 yaşındaki Sümeyye'nin kahreden ölümü
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son hali görüntülendi! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı
FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in son hali görüntülendi! Fotoğraftaki o detay dikkatlerden kaçmadı
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Mauro Icardi, Erden Timur için veda mesajı yayımladı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Kayseri'de uçak kazası: Şehit pilotlar törenle memleketlerine uğurlandı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Bayram ikramiyesi ödeme takvimi nasıl işleyecek? Bakan Vedat Işıkhan detayları açıkladı
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
Slovenya'da devlet olarak tanınan Filistin'in bayrağı mecliste göndere çekildi
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
500 ve 1000 TL'lik banknot mu geliyor? Merkez Bankası ilk kez bu kadar net konuştu
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Maliye'den 15 günlük seri denetim! Oralar mercek altında, vergi kaçıranlara büyük ceza geliyor
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Van Başkale kırsalında PKK'ya darbe! Aralarında sözde sorumlu da var
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Asgari ücrete ara zam için sürpriz Cenevre'de mini zirve iddiası
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü
Düzce’de iki komşu kadın tartıştı arkadaşını silahla öldürdü