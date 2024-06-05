En beğenilen siyasetçi kim anketinde ilginç sonuç! Kılıçdaroğlu detayı

Asal Araştırma tarafından 26 ilde düzenlenen ankette katılımcılara, "En beğendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu yöneltildi. Listede Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeri dikkat çekti... İşte sonuçlar...

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31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından yaklaşık 2 ay geride kalırken, Türkiye'nin en önemli araştırma şirketleri arasında yer alan Asal Araştırma dikkat çekici bir anket çalışmasına imza attı.

En sevilen Erdoğan

Türkiye genelinde 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen ankette vatandaşlara "Türkiye'de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu yöneltildi. Katılımcı 2 bin kişinin verdiği cevaplara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 20,5'ini alarak "Türkiye'nin en sevilen siyasetçisi" oldu.

Yavaş ve İmamoğlu peşpeşe

Erdoğan'ın ardından en çok verilen cevap ise yüzde 18,1 ile "Beğendiğim siyasetçi yok" şeklinde oldu. Anketin üçüncü sırasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 16,1'lik oy oranı ile yer alırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu anket katılımcılarının yüzde 13,3'ünün oyunu alarak listenin 4'üncü sırasını aldı.

Kılıçdaroğlu unutuldu

Listede en dikkat çeken isimlerden biri ise eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Halefi Mevcut CHP lideri Özgür Özel'in yüzde 6,0 oy oranı ile 6'ıncı olduğu listede Kılıçdaroğlu, katılımcılardan yüzde 1 oy alarak 13. sırada kendisine yer bulabildi.

İşte anket sonuçlarının tam listesi:

"Türkiye’de en beğendiğiniz siyasetçi kimdir?"

Recep Tayyip Erdoğan:%20,5

Beğendiğim bir siyasetçi yoktur:%18,1

Mansur Yavaş:%16,2

Ekrem İmamoğlu:%13,3

Fikrim yok/Cevap yok:%7,7

Özgür Özel:%6,0

Selahattin Demirtaş:%4,8

Devlet Bahçeli:%3,9

Diğer:%2,5

Fatih Erbakan:%2,2

Ümit Özdağ:%1,8

Yavuz Ağıralioğlu:%1,2

Kemal Kılıçdaroğlu:%1,0

Müsavat Dervişoğlu:%0,8