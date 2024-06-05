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Tadelle Antep fıstıklı çikolata, 'iki yıldızın' sahibi oldu

Tadelle Antep fıstıklı çikolata, 'iki yıldızın' sahibi oldu

Tadelle Antep fıstıklı çikolata, dünyanın en prestijli tat sertifikalarından "Superior Taste Award"'da yüzde 90 beğeni ile iki yıldızın sahibi oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen şef ve sömeliyeleri tarafından gerçekleştirilen tat değerlendirmesi sonucunda, Tadelle Antep fıstıklı çikolata "Dikkat Çekici Ürünler" kategorisinde iki yıldıza layık görüldü.

OYAK Grubu Şirketlerinden Sagra Grup çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Tadelle’nin piyasaya sunduğu yeni ürünlerden Antep fıstıklı çikolata, "Superior Taste Award"'ta 200'den fazla profesyonel şef ve sömeliyeden oluşan jüriden olumlu not almayı başardı.


Glüten içermeyen Tadelle Antep fıstıklı çikolatada Gaziantep'in yüksek kaliteli Antep fıstığı kullanılıyor. Trans yağ içermeyen Tadelle tablet çikolata ürünleri, yüzde 100 kakao yağı, yüzde 100 pancar şekeri ve doğal vanilya aroması kullanılarak üretiliyor.

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