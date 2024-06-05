4 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı! Korkunç detaytlar, cinayet işleyip kahvaltı yapmış

İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisini, sevgilisinin kızlarını ve kızlardan birinin erkek arkadaşını öldüren Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Hallyev'in ifadesi kan dondurdu.

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İzmir'de, kıskançlık nedeniyle sevgilisi Gulkamar Hanymova (54) ile kızları Leyla Geldiyarova (28) ile Lachyn Geldiyarova (30) ve kızlardan birinin erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u (34) öldürüp cesetlerini 121 parçaya ayırdıktan sonra derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev (60) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Hallyev hakkında "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Sabah gazetesinden Ceyhan Torlak'ın haberindeki iddianameye göre, Hallyev ifadesinde olayı şöyle anlattı:

"8 Haziran'da Gulkamar ve ailesini öldürmek için Çeşme'den İzmir'e geldim. Evde kimse yoktu. Kapıyı anahtarla açtım. 13 Haziran gecesi saat 03.00 sıralarında uyandım. Sabah 07.00 sıralarında odasına gittiğim Ruslan Kerimov, arkası dönük ve yan yatar vaziyette sigara içiyordu. Baltayla öldürüp, kapıyı kapatarak odadan çıktım.

Kahvaltı hazırlayıp, Gulkamar'ı beklemeye başladım. Sabah saat 09.00'da eve geldi. Hiçbir şey olmamış gibi karşıladım. Kahvaltıya oturduk. Önce, dolabın üzerine koyduğum ip ile kahvaltı yapan Gulkamar'ı arkasından boğmaya çalıştım. Daha sonra Ruslan'ın odasında bıraktığım bıçağı alarak sırtından bıçakladım. Gulkamar'ın cesedini de Ruslan'ın odasına götürdüm. Bıçağı yıkayıp, kanlı elbiselerimi değiştirdim.

Saat 11.00'da Gulkamar'ın kızı Lachyn'in geldi. Onunla da kahvaltı yaptık. Annesini sorunca eczaneye gittiğini söyledim. Üzerini değiştirmek için benim odama girdiğinde, aynı bıçakla arkasından yaklaşıp boğazını kestim. Cesedi odamda bırakıp bıçağı yıkadım. 11.30'da diğer kızı Leyla geldi. Kahvaltı yapmak istemedi. Ruslan ve Gulkamar'ın cesetlerinin bulunduğu odaya yönelince tam kapının önünde onu da öldürdüm.

Ertesi gün cesetleri nasıl yok edeceğini düşünmeye başladım. Kanalizasyona atmak için banyoya götürüp parçalara ayırdım. Parçaları da buzdolabına koydum. Ertesi gün kalktığımda, Gulkamar'ın bana yaptığı iyilikler aklıma geldi. Bu yüzden onu toprağa vermek istedim. Cesetler bozulmasın diye derin dondurucu aldım.”