YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hafta sonu yapılacak. YÖK Başkanı Erol Özvar, sınava ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Üniversitelerde açılacak yeni programlar ve bölümlerin kontenjanlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu.

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Haftasonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bu yıl üniversitelerde yeni açılacak bölümlere ilişkin de bilgi verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar, "Sınavların en sağlıklı ortamda gerçekleşmesi için devletimizin ilgili tüm kurum ve kuruluşları bütün hazırlıklarını tamamlamış ve gerekli tedbirleri almıştır." derken yeni açılacak bölümler arasında yapay zekaya yönelik olanların öne çıktığını belirtti.

Özvar, "2024-2025 eğitim-öğretim yılında, 20 üniversitemizde yazılım ve yapay zeka alanında 51'i ön lisans ve 20'si lisans olmak üzere toplam 71 yeni program öğrenci kabul edecektir." dedi.



Üniversitelerde açılacak bölümler ve kontenjanları ise henüz belli değil.

Özvar, "Ülkemizdeki istihdam imkanlarını ve geleceğe yönelik istihdam projeksiyonlarını yakından takip ediyoruz. Adımlarımızı buna uygun olarak atıyoruz. İstihdamla ilişkisi azalan programların kontenjanlarını kademeli şekilde azaltırken istihdam açısından öne çıkan bazı alanlarda yeni programlar açıyoruz." dedi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavına bu yıl 3 milyon 36 bin 945 aday başvurdu.

3 oturumdan oluşan sınav kapsamında, adaylar bu yıl 8 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi'ne, 9 Haziran Pazar günü ise Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi oturumlarına girecek.