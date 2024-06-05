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Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var

DİYARBAKIR'da kamyonet kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti ardından devrildi. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

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Bismil'den Sivas'a mevsimlik işçi olarak çalışmaya giden aile bireylerinin bulunduğu, S.K. idaresindeki 34 EN 1661 plakalı kamyonet, Diyarbakır-Bismil kara yolunun kırsal Şükürlü Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek devrildi.

Kazada, sürücü ve araçtaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yapan araçta buldukları ve elleriyle su verdikleri 4 civcivi kendi aracına aldı.

Araç ise ekiplerce yapılan incelemenin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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