BIST 10.304
DOLAR 32,46
EURO 35,30
ALTIN 2.438,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kahramanmaraş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

 Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Abone ol

A.A. idaresindeki otomobil, Kahramanmaraş-Osmaniye kara yolu Çakallıhasanağa Mahallesi yol ayrımında, H.N'nin kullandığı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile minibüsteki 8 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
THY, üst üste 7. kez "Türkiye"nin en değerli markası" oldu
THY, üst üste 7. kez "Türkiye"nin en değerli markası" oldu
Çalışan anneye 11 bin lira destek ödemesi! Detayları ve süreci Işıkhan anlattı
Çalışan anneye 11 bin lira destek ödemesi! Detayları ve süreci Işıkhan anlattı
Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde
YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Vadisi Projesi'ne ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Vadisi Projesi'ne ilişkin açıklama
Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi!
Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi!
4 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı! Korkunç detaytlar, cinayet işleyip kahvaltı yapmış
4 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı! Korkunç detaytlar, cinayet işleyip kahvaltı yapmış
Narkoçelik-20 operasyonunun detayları: Kolombiyalı kartel havalimanında yakalandı
Narkoçelik-20 operasyonunun detayları: Kolombiyalı kartel havalimanında yakalandı
BES'e talep patlayacak yeni dönem resmen başladı
BES'e talep patlayacak yeni dönem resmen başladı
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
Volkan Demirel'den 'A Milli Takım' değerlendirmesi, Jose Mourinho yorumu
Volkan Demirel'den 'A Milli Takım' değerlendirmesi, Jose Mourinho yorumu