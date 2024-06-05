BIST 10.306
DOLAR 32,46
EURO 35,31
ALTIN 2.438,02
HABER /  EKONOMİ

THY, üst üste 7. kez "Türkiye"nin en değerli markası" oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
THY, üst üste 7. kez "Türkiye"nin en değerli markası" oldu

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinin ilk sırasında yer aldı.

Abone ol

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası lider marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'in 2024 yılı "TURKEY 100-Türkiye’nin En Değerli Markaları" araştırması tamamlandı.

THY, 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu yıl da zirvedeki yerini korudu.

2024 yılında değeri 1 milyar 985 milyar dolar olan THY, üst üste yedinci kez bu unvana layık görüldü.

THY, Brand Finance tarafından açıklanan 2024 yılının en güçlü 10 hava yolu markasının yer aldığı "En Güçlü Küresel Hava Yolu Markaları" listesinde de bu yıl iki basamak yükselerek 6. sıraya yerleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye'nin en değerli markası olarak üst üste yedinci kez seçildikleri için gururlu olduklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışan anneye 11 bin lira destek ödemesi! Detayları ve süreci Işıkhan anlattı
Çalışan anneye 11 bin lira destek ödemesi! Detayları ve süreci Işıkhan anlattı
Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde
YKS'de hazırlıklar tamam! İstihdam odaklı kontenjan çalışması gündemde
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var
Diyarbakır'da tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: Yaralılar var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Vadisi Projesi'ne ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Sağlık Vadisi Projesi'ne ilişkin açıklama
Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi!
Seçil Erzan ve Bahar Candan cezaevinde birbirine girdi!
4 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı! Korkunç detaytlar, cinayet işleyip kahvaltı yapmış
4 kişiyi öldürüp parçalara ayırmıştı! Korkunç detaytlar, cinayet işleyip kahvaltı yapmış
Narkoçelik-20 operasyonunun detayları: Kolombiyalı kartel havalimanında yakalandı
Narkoçelik-20 operasyonunun detayları: Kolombiyalı kartel havalimanında yakalandı
BES'e talep patlayacak yeni dönem resmen başladı
BES'e talep patlayacak yeni dönem resmen başladı
Hatay'da korkutan deprem!
Hatay'da korkutan deprem!
Volkan Demirel'den 'A Milli Takım' değerlendirmesi, Jose Mourinho yorumu
Volkan Demirel'den 'A Milli Takım' değerlendirmesi, Jose Mourinho yorumu
ODTÜ'nün 2025 Dünya üniversite sıralamasındaki yeri belli oldu
ODTÜ'nün 2025 Dünya üniversite sıralamasındaki yeri belli oldu