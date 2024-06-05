Sürpriz görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edeceğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'de, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerine yer verdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı.

İki isim arasından pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılması öngörülmüyor.