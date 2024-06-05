Öğretmen olmak için şartlar değişiyor! Yeni sistemle ilgili ilk bilgiler geldi
MEB tarafından Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı'nda gerçekleştirilecek değişikliklerle Milli Eğitim akademisinin kurulacağı kaydedildi. Buna göre öğretmen adayları KPSS sonrasında MEB Akademisi'ne girerek burada eğitim alacaklar. Uygulamanın detayları da netleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmen Meslek Kanunu Taslağı kapsamında önemli bir adım atarak, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulacağını açıkladı.
Milli Eğitim Akademisi'nin öğretmen atama süreçlerinde devreye sokacağı yeni sistem hakkında ilk bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı.
Bu yeni sistem, öğretmen adaylarının atanma sürecini daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmeyi amaçlıyor.
Öğretmen atamaları, artık bu güncellenmiş sistem üzerinden gerçekleştirilecek, böylece adayların ihtiyaç duyulan alanlara daha sistematik bir şekilde yönlendirilmesi sağlanacak.