Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve transfer listesine ilişkin önemli açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ferdi Kadıoğlu'nun astronomik bir teklif gelmesi halinde satılabileceğini söyleyen Koç, transfer edilecek oyunların da belli olduğunu açıkladı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 9 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Canlı yayında transfer çalışmaları hakkında konuşan Koç, Avrupa devlerinin gözdesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun fiyatını da açıkladı.

Sezon ortasında birçok takımın Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiğini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, henüz resmi teklifin yapılmadığını belirtti.

Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'de tutmak için yönetim olarak hazırlık yaptıklarını ifade eden Koç, "Ferdi, Süper Lig'de bu sezon en çok süre alan oyuncu. Müthiş bir istikrarı var. Benim ilk yurt dışı transferim. 10 numara diye transfer ettik, şu anda sol bekte. Hem sahada hem saha dışında ondan çok memnunuz. Müthiş bir çocuk. Tertemiz bir çocuk. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğum için gurur duyuyorum." dedi.

"35-40 MİLYON GELİRSE KONUŞURUZ"

Genç yıldızın ancak astronomik rakamlara satılabileceğini belirten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Sezon ortasında çok ilgilenen takım vardı. Henüz gelen bir teklif yok. Ama şu anda geldiğimiz noktada, varmak istediğimiz noktada önümüzdeki sezon bizde kalması şart. 35-40 milyon olağanüstü bir şey gelirse, konuşuruz. Ama Ferdi bizde çok mutlu." şeklinde konuştu.

"MOURINHO VAR DİYE GELECEKLER VE GİTMEYECEKLER OLACAK"

Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Koç, "Mourinho ismi oyuncularda heyecan yaşattı. Belki Mourinho isminden dolayı gelmeyecek oyuncuları transfer edeceğiz. Belki gitmek isteyen oyuncular gitmeyecek. Ferdi'nin yüzde yüz Fenerbahçe'de kalması için pozisyonumuzu aldık yönetim olarak. Ama dediğim gibi olağanüstü bir şey gelirse onu konuşmak zorundayız. Ama Ferdi, seve seve Fenerbahçe'de bir sezon daha oynar." ifadeleriyle konuşmasına devam etti.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER EDECEĞİ OYUNCULAR BELLİ

Fenerbahçe Başkanı Koç, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talimatlarıyla da transfer yapılacağını belirtti. Transfer edilecek oyuncu profili hakkında konuşan Koç, "Alacağımız oyuncular belli. Hatta bazı yöneticilerimiz açıklayalım diyor, 3-5 tane fazla oy alacağız diye bitmemiş bir işi... Kesinlikle olmaz diyorum. Giderler bir ülkeye, çok önemli futbolcusunuz, bir fotoğraf çekerler, servis ederler transfer ediyoruz diye. Halbuki transferden çok uzaklardır. Medyada haber çıkartırlar, heyecan yaşatmak için. Biz onu yapmak istemiyoruz. Tutamayacağımız sözü vaat olarak vermek istiyoruz." dedi.

"PROFİL VERİRİM İSİM VERMEM DEDİ"

Transfer listelerinin hazır olduğunu vurgulayan Ali Koç, "Hocamızın tercihleri var. Varsa o da koyacak. Biz kimi istiyorsun dedik. İllaki buraya getirmek istediğiniz biri var mı dedik. Profil veririm, isim vermem dedi. O da benzer pozisyonlara ihtiyaç olduğunu söyledi, hemfikirdik. Profiller vardı, bizim listemizdeki isimlerden uyanlar vardı uymayanlar vardı." diyerek sözlerini noktaladı.