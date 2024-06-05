Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu seçimi tarihi belli oldu

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Önder Aksakal'dan TBMM kürsüsünü işgal eden DEM'lilere sert tepki

Almanya'da savaş hazırlıkları planı İçişleri Bakanlığı harekete geçti

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