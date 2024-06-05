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İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB açıkladı

İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB açıkladı

İstanbul'da bayram süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak. İBB, belediye ekiplerinin bayram boyunca kurban kesim alanlarında denetimlerini sürdüreceği ve destek hatlarının iletişime açık olacağını ifade ederek, Belediyenin belirlediği kesim yerlerini de açıkladı.

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 İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bayram nedeniyle kentte alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak bayram süresince ekiplerin 7 gün 24 saat görevde olacağı ifade edildi.

İBB’ye ait; Avrupa yakasında 2, Anadolu Yakasında 3 olmak üzere toplam 5 tesiste hayvan satış ve kesim hizmeti verilecek. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde, arızalara karşı ekipler hazır bekletilecek. Kesilen hayvanların etlerinin paketlenmesi için ücretsiz verilecek 240 bin poşet hazırlandı.

Tesislerin içerisinde mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi tüm ihtiyaçların karşılanacağı sosyal alanlar da bulunuyor. İBB’ye ait 7 bin büyükbaş, 4 bin küçükbaş olmak üzere toplam 11 bin hayvan kapasiteli satış ve kesim alanları şöyle;

Avrupa Yakası

-Alibeyköy-Eyüpsultan

-Kayaşehir- Başakşehir

Anadolu Yakası

-Paşaköy- Sancaktepe

-Ferhatpaşa-Ataşehir

-Kurnaköy-Pendik

İBB tarafından hizmete sunulan Kurban Mobil Uygulaması ile İBB’ye ait kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Kurbanlık hayvanların kontrollerinin yapılabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden alınan hayvan küpe kayıtları da uygulamanın içerisinde yer alıyor. IOS ve Android marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulama ile İBB’nin tesislerinde hayvanlarını kestirecek vatandaşlara yönelik bilgilendirmeler de yapılacak. Ayrıca uygulamaya  İstanbul Senin uygulaması üzerinden de ulaşılabilecek ve vatandaşlar kurban kesim sırasını takip edebilecek. Öte yandan İBB kurban satış ve kesim alanlarında ücretsiz ve sınırsız internet hizmeti de verilecek.

İBB, kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kurdu. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü hayvan bakımevlerinde hazır olarak bekletilecek ekipler, ihbar üzere kaçan hayvanları yakalayıp sahibine teslim edecek. İBB Zabıta ekipleri de, İBB’ye ait kurban satış ve kesim alanlarında 24 saat esası ile görev başında olacak. Belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için denetimler gerçekleştirecek. Zabıta ekipleri, İstanbulluların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için  İstanbul genelindeki denetimlerini sürdürecek.

İBB, yaklaşık bin kadar kurban satış ve kesim yerini denetleyerek İl Kurban Komisyonu’na görüş bildirecek.

Bayrama kadar geçen sürede günlük periyotlarla kurban satış alanları kontrol edilerek gerekli müdahaleler yapılacak.

Alana kurbanlıkların gelmesi ve kurban bayramı süresince de temizlik çalışmaları devam edecek.  İstanbul’un tüm ana arterlerinde meydanlarda alt ve üst geçitlerde bin 100 elle süpürme personeli ve ortalama günlük 100 araç ile temizlik çalışmaları yapılacak. Ayrıca, Kurban Bayramı öncesinde selatin camiler, bazı merkezi camilerde ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yapılacak.

Kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri, 16-19 Haziran arasını kapsayan 4 günlük bayram süresince, İBB’ye ait toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilecek. İETT, Metro  İstanbul ve Şehir Hatları gerekli hallerde ek seferler koyacak. İBB Deniz Taksileri ise 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Bayram boyunca, Kuzguncuk İskelesi, Moda İskelesi, Kadıköy İskelesi, Beşiktaş İskelesi ve Çubuklu arabalı vapur iskelelerinde yer alan vapur kafeleri de hizmette olacak.

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