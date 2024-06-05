CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na telefon!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri için İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile telefonda görüştü.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak, Türkiye Belediyeler Birliği’nde (TBB) İYİ Parti’nin de temsil edilmesi için teklifini sundu.

Gazeteci İsmail Saymaz; sosyal medya hesabından yeni gelişmeyi duyurdu. Saymaz; "CHP lideri Özel, İyi Parti lideri Dervişoğlu’nu arayıp Türkiye Belediyeler Birliği’nde İyi Parti’nin temsili için encümen üyeliği teklif etti. İyi Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 14 encümenden biri oluyor. 2 delegesi olan İyi Parti’nin mevzuata göre encümen hakkı yok" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre CHP'liler, Özel ile Dervişoğlu arasındaki telefon görüşmesinin İYİ Parti Grup toplantısından önce olduğunu söyledi.