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İki kız kardeşin sır ölümü! Farklı yerlerde bulundular

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki kız kardeşin sır ölümü! Farklı yerlerde bulundular

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, birlikte yaşayan 2 kız kardeş farklı yerlerde ölü bulundu.

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Eyüpsultan Caddesi'nde oturan Ş.B, yaşadığı sitenin bahçesinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ş.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, Ş.B'nin evinde yaptığı incelemede de bu kadının kardeşi G.B'nin cesedini buldu. Birlikte yaşayan kardeşlerin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.

Ekipler, ölüm nedenini araştırdığı kardeşlerin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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