Zafer Şahin'den '15 temmuz ruhu öldü' diyen Ertuğrul Özkök'e sert tepki

Yazar Zafer Şahin, FETÖ elebaşı Gülen'in ölü veya diri Türkiye’ye getirilmesinin 15 Temmuz’u kurtarmayacağını iddia eden Ertuğrul Özkök'e tepki gösterdi. 15 Temmuz ruhunun Yenikapı'da öldürüldüğünü savunan Özkök için "Yıllarca perde önünde eleştiriyormuş gibi yapıp perde arkasında şirinlik yaptıkları FETÖ elebaşının tasfiye edilme ihtimali bile canlarını sıkıyor." dedi.

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Fetullah Gülen"in öldüğü ya da kaçırıldığı iddiaları gündeme oturdu. Gülen'in ABD tarafından Türkiye'ye verileceği söylentileri yayıldı.

Haberler üzerine bir yazı kaleme alan Ertuğrul Özkök'ün görüşleri tartışmalara neden oldu.

AK Parti'nin FETÖ'yü getirip 15 Temmuz'a yeni heyecan vermek istediği yönündeki iddialara değinen Özkök, "15 Temmuz toplumun büyük bölümünde bir heyecan yaratmıyor. Devletin bütün medyası ve kurumları ile bastırmasına rağmen, milletin ruhunda yaprak bile kımıldamıyor. Adeta sönmüş, ölü bir bayrama dönüştü." dedi.

FETÖ’yü ölü veya diri Türkiye’ye getirmenin 15 Temmuz’u kurtarmayacağını savunan yazar, "15 Temmuz’u bugünlerde Hürriyet’te biraz da şaşkınlıkla okuduğum ve çok da taktir ettiğim Abdülkadir Selvi’nin AKP içinden yansıttığı yeni eğilimler kurtarabilir." görüşünü ortaya attı.

Özkök'ün tartışılan FETÖ ve 15 Temmuz yazısına tepki yazar Zafer Şahin'den geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şahin, şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ ve Özkökgiller hep milletin tam karşısında aynı safta buluşmuştur"

Ertuğrul Özkök’ün bugünkü yazısı İletişim Fakültelerinde “Nasıl köşe yazısı yazılmaz” başlığıyla okutulmalı… Kendi topuna koşan futbolcu misali ortaya attığı hayali savları hayali gazeteci arkadaşlarına doğrulatıyor! Yıllarca perde önünde eleştiriyormuş gibi yapıp perde arkasında şirinlik yaptıkları FETÖ elebaşının tasfiye edilme ihtimali bile canlarını sıkıyor. Evet ABD küresel çetenin merkezidir. FETÖ bu çetenin en kullanışlı aparatıdır. 28 Şubat’ta ve bütün sivil-askeri darbelerde FETÖ ve Özkökgiller hep milletin tam karşısında aynı safta buluşmuştur. Fetö dün olduğu gibi bugün de Cumhur İttifakına düşman, Özkökgillerin tam siper savunduğu küreselcilerin adamlarına müttefiktir. Özkökgiller için 15 Temmuz ruhu yoktur , millet için vardır. Özkökgiller için Kavala- Demirtaş hattı her şeyden ve hatta Türkiye’den bile önemlidir . Millet için önemli olan Türkiye’nin birliğidir, bütünlüğüdür. Özkökgiller her ne kadar kabul etmese de sözcülüğünü yaptıkları odaklarla beraber millet tarafından 15 Temmuzda tasfiye edilmişlerdir.

Yani yargının ve adaletin düzelmesi, Osman Kavala ve Gezi mahkumlarının, Selahattin Demirtaş’ın adil biçimde yargılanması yolunun açılması.

Şahin, 15 Temmuz'un kurtuluşunun Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasından geçtiğini savunan Özkök için Özkökgiller için 15 Temmuz ruhu yoktur , millet için vardır. Özkökgiller için Kavala- Demirtaş hattı her şeyden ve hatta Türkiye’den bile önemlidir . Millet için önemli olan Türkiye’nin birliğidir, bütünlüğüdür." dedi.