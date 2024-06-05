BIST 10.314
DOLAR 32,45
EURO 35,29
ALTIN 2.435,52
HABER /  DÜNYA

Hindistan Başbakanı Modi yeni hükümetin kurulması için istifasını sundu

Hindistan Başbakanı Modi yeni hükümetin kurulması için istifasını sundu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı'nın (NDA) seçimleri kazanmasının ardından yeni hükümetin kurulması için istifa etti.

Abone ol

Hindistan Cumhurbaşkanlığı'nın X sosyal medya platformundan, Modi ve kabinesinin istifasına ilişkin açıklama yapıldı. Paylaşımda, Modi'nin Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu'ya istifasını sunduğu belirtilerek, "Cumhurbaşkanı istifayı kabul etti ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'ndan yeni hükümet kurulana kadar görevlerine devam etmelerini talep etti." ifadesi kullanıldı.

Hindistan seçimleri:

Hindistan'da yaklaşık 6 hafta süren 7 aşamalı genel seçimleri, Başbakan Narendra Modi'nin başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan Ulusal Demokratik İttifakı (NDA) kazanmıştı.

Hindistan halkı, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde, 19 Nisan ve 26 Nisan'da, ayrıca 7 Mayıs, 13 Mayıs, 20 Mayıs, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy kullanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı: Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız
Bakan Şimşek'ten ''ilk yılın muhasebesi'' paylaşımı: Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız
Dervişoğlu'ndan CHP'ye sert eleştiri: İktidardan alınan dönem ödevinin farkındayız
Dervişoğlu'ndan CHP'ye sert eleştiri: İktidardan alınan dönem ödevinin farkındayız
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 'ödül' gibi ceza
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 'ödül' gibi ceza
Görevden uzaklaştırılan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu
Görevden uzaklaştırılan eski Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın cezası belli oldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na telefon!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na telefon!
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve transfer listesine ilişkin önemli açıklamalar
Ali Koç'tan Ferdi Kadıoğlu ve transfer listesine ilişkin önemli açıklamalar
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB açıkladı
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz mi? İBB açıkladı
Türkiye'nin gözbebeği özel çevre koruma bölgeleri güvence altında işte o 19 bölge
Türkiye'nin gözbebeği özel çevre koruma bölgeleri güvence altında işte o 19 bölge
Fedlan Kılıçaslan: Yapay Zeka Teknolojileri Geleceğe Işık Tutacak
Fedlan Kılıçaslan: Yapay Zeka Teknolojileri Geleceğe Işık Tutacak
Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu seçimi tarihi belli oldu
Beşiktaş'ta üyelik ve sicil kurulu seçimi tarihi belli oldu
Hepsiburada yapay zeka ile en uygun ürünü bulmada müşteriye yardımcı oluyor
Hepsiburada yapay zeka ile en uygun ürünü bulmada müşteriye yardımcı oluyor
Önder Aksakal'dan TBMM kürsüsünü işgal eden DEM'lilere sert tepki
Önder Aksakal'dan TBMM kürsüsünü işgal eden DEM'lilere sert tepki