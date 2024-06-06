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İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 99 puan alarak Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan İsmail Kartal, Suudi Arabistan'a gidiyor!

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Bu sezon da Süper Lig'de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alınmıştı. Tecrübeli teknik adam, Suudi Arabistan ekibi ile anlaşma sağladığı ifade edildi.

Tecrübeli teknik adama Suudi Arabistan’dan talip çıktığı öne sürüldü. Kartal’ın, Al-Taawoun ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi. Başarılı çalıştırıcının, Sarı-Lacivertliler’e ısrarla transfer ettirdiği ancak beklentilerin altında kalan Rade Krunic’i de yeni takımına götürmek istediği kaydedildi.

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