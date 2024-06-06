Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik, doğal gaz ve petrol piyasalarında 18 şirkete lisans verdi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Abone ol

EPDK 18 şirkete lisans verdi. EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 3 şirkete tedarik lisansı, 3 şirkete de üretim lisansı verildi, 3 şirketin ise üretim lisansı iptal edildi. 2 şirketin ise şarj ağı işletmeci lisansı alması uygun bulundu.

3 şirketin de lisansı sona erdirilirken, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren 3 şirkete gaz dağıtım lisansı verildi. Petrol piyasasında ise 4 şirkete ihrakiye teslimi, 1 şirkete depolama ve 2 şirkete madeni yağ lisansı verildi.