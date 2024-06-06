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Deniz Uğur, Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek

Deniz Uğur, Reha Muhtar'a nafaka ödeyecek

Oyuncu Deniz Uğur ile ikiz çocuklarının babası Reha Muhtar arasındaki nafaka davasında karar çıktı. Mahkeme, Deniz Uğur'un, velayeti Reha Muhtar'da bulunan oğulları Poyraz için 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi.

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Ünlü isimler arasındaki velayet savaşları sık sık haberlere konu olur. Bu kez ise emsal oluşturacak bir dava sonuçlandı. Oyuncu Deniz Uğur ile Reha Muhtar 2010 yılında boşandıktan sonra aralarında velayet savaşı başladı.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi.

Uğur ile Muhtar arasında uzun süredir devam eden davada yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Aile Mahkemesi, çiftin savunmalarının ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti. Bu kararın emsal oluşturacağı belirtilirken, karar bir anda gündem oldu.

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