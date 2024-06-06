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''Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı'' iddiası! Soruşturma başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
''Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı'' iddiası! Soruşturma başlatıldı

 Bir televizyon programında, suç örgütü soruşturmasından tutuklu Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Beyaz TV'de yayınlanan ''Söylemezsem Olmaz'' adlı televizyon programında suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığına yönelik iddiada bulunulması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu iddiaya ilişkin "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

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