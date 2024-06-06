Çalışma hayatı sil baştan Bakan Işıkhan detayı anlattı! Çalışma süresi kısalıyor
Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in açıkladığı kamuda esnek çalışma modelinde ilk adım atılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamuda esnek çalışma modeli için görüşmelerin yakın bir tarihte başlayacağını dile getirerek, konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında gündeme geleceğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeş Şimşek’in açıkladığı Kamu Tasarruf Paketi’nin en dikkat çeken maddelerinden biri de kamuda esnek çalışma idi.
Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz” demişti. Mesai saatlerinde bir kısalma olmasa da evden çalışma modeline geçileceğinin sinyalini vermişti.
Bu gelişmenin üzerine ikinci bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Işıkhan, esnek çalışma modeli için önümüzdeki günlerde çalışmaların başlayacağını söyledi. Bakan Işıkhan konunun Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) toplantısında da gündeme getirileceğini kaydetti.
“İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak” ifadelerini kullanarak kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalara değinen Bakan Işıkhan şunları belirtti: