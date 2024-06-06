Çalışma hayatı sil baştan Bakan Işıkhan detayı anlattı! Çalışma süresi kısalıyor

“İş-Pozitif Projemiz ile de kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde 9 Şubatta hayata geçirdiğimiz İş Pozitif Programı kapsamında şimdiye kadar 263 bin 162 kadının istihdama katılmasına aracılık ettik. Rakamlar daha da artacak” ifadelerini kullanarak kadın istihdamına yönelik yapılan çalışmalara değinen Bakan Işıkhan şunları belirtti: